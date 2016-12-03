Мешков признал, что должен был назначить пенальти в пользу "Зенита"

Как стало известно "СЭ", после матча 17-го тура "Ростов" – "Зенит" (0:0) главный арбитр встречи Виталий Мешков в разговоре с одним из тренеров сине-бело-голубых признал, что на 73-й минуте должен был назначить пенальти за фол против Александра Кокорина. После игры о фоле на нападающем говорили главный тренер "Зенита" Мирча Луческу и форвард Артем Дзюба.

Мешков не назначил пенальти в пользу "Зенита"