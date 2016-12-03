Мешков признал, что должен был назначить пенальти в пользу "Зенита"

Как стало известно "СЭ", после матча 17-го тура "Ростов" – "Зенит" (0:0) главный арбитр встречи Виталий Мешков в разговоре с одним из тренеров сине-бело-голубых признал, что на 73-й минуте должен был назначить пенальти за фол против Александра Кокорина. После игры о фоле на нападающем говорили главный тренер "Зенита" Мирча Луческу и форвард Артем Дзюба.
koden
Враньё! Вот сейчас только встретил соседа - дядю Васю, он клянётся, что видел после матча Виталика и тот ему сказал, что не было пенальти там, и что он признаёт, что ошибочно не удалил Юсупова. А мой сосед дядя Вася это источник, которому нельзя не доверять!!! ========== Забыл добавить: Уважаемый СЭ, прошу разместить эту информацию на главной странице ресурса, как заслуживающую всеобщего внимания и доверия!
23:58
Противник осень-весна
Koden - великолепно!)))
23:47
Santa Barbara
Так-то Луческу прав: во втором тайме на Кокорине действительно был пенальти. Без учета этого эпизода, Ростов больше наиграл на победу со своей излюбленной системой 5-3-2, но всю малину портил Бухаров, который очень медленно стремился к мячу и почему-то всё ждал отскока от газона вместо того, чтобы сразу идти в прием. А в некоторых случаях просто убегал от мяча в другую сторону. В итоге Ростов не реализовал ряд очень перспективных быстрых отрывов - уже классических при Бердыеве против команд, играющих первым номером. Понятно, что Полоза и Азмуна тренеры решили поберечь для матча с ПСВ. В итоге Дмитрий и Сердар провели по тайму. Будь эти два игрока вместе в стартовом составе до конца матча, то Зенит вполне мог бы проиграть. А так нулевая ничья. Зенит особо ничем не запомнился, кроме удара Мака из убойной позиции выше ворот после сольного прохода Жулиано. Да, команда пыталась контролировать мяч, но желаемые дивиденды на табло не отразились. Подопечным Луческу явно не хватает свежести. Именно поэтому результативность СБГ заметно упала по сравнению с осенним периодом, и стали происходить потери очков.
23:43
valeri.scharapov
Vasilich 45. Уже в который раз, человек со свистком, своим ошибочным решением, влияет на исход матча . Не зря у нас говорят, " тот прав, у кого больше прав" .
23:34
valeri.scharapov
Уже не в первый раз, человек со свистком решает исход матча. Не зря у нас говорят ,, тот прав, у кого больше прав".
23:27
koden
Враньё! Вот сейчас только встретил соседа - дядю Васю, он клянётся, что видел после матча Виталика и тот ему сказал, что не было пенальти там, и что он признаёт, что ошибочно не удалил Юсупова. А мой сосед дядя Вася это источник, которому нельзя не доверять!!!
23:23
foreverCSKAforever
Мешков - это похороны!
23:14
Долой марионеток-макларенеток
Я в шоке, дорогая редакция))) А расписку он не написал "одному из тренеров "Зенита" в подтрибунном помещении"???
23:05
Ajccio
После фола на Калачёве было не меньше оснований пенальти поставить, ну и Юсупова не удалил за явную игру рукой. Так что не плачьте
22:55
Dexty_07
Спартак жалуется регулярно, Зенит постоянно ноет- достали уже эти отстойные команды со своими нытиками-игроками. У Спартака хотя бы тренер в адеквате, а у этих газовых вообще все ноят и зудят...
22:32
А380726
После всего сказанного, признанного и написанного Будогосский вообще должен забыть чувака по фамилии Мешков, если, конечно, старина Будогосский хоть на грамм имеет совесть :(
22:22
Mark Krass
Вопреки, привыкай всасывать, впрочем, как и всегда.
22:18
Jean4
Ого, давно ли у нас судьи в приватных разговорах с представителями одной из команда признаются им в своим грехах?
22:17
Вопреки
Вот флигер... клоун высшей пробы, не поставивший чистый пенальти на Калачеве, не удалив Юсупова и Кришито, пропуская явные толчки в спину. Но...Хочется задать вопрос ребятам, которые оправдывали подарок Бердыевым "Уралу" 3-х очков, чтобы потом порвать ПРЯМОГО КОНКУРЕНТА "Зенит" (смешно, глядя на таблицу): Ради чего эти игры в ротацию глобальную, если игроки были мертвыми (не имею ввиду желание) даже отдыхая один тур ? Без напряга бы взяли основой с заменами 3 очка у Урала и в таком же бей-беги сгоняли ничейку с питерскими... Осталось только проиграть ПСВ и говорить вообще будет не о чем. Столько брака и обрезов при большом отдыхе с никаким Зенитом... вы меня извините. Не понимаю этих игр в "главные" матчи - для кого они так делятся, для игроков или тренера ? И что вы хотите получить в конце сезона, привычный подвал ? Грустно смотреть на таблицу. Если выйдет команда в весну ЕК, то опять будет сложно с графиком и без ротации ? Так для чего тогда, уважаемые ? Как бы не доиграться...
22:14