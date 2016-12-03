Александр Кокорин: "Если судья после матча признает, что это пенальти, то почему не ставит во время игры?"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 17-го тура премьер-лиги против "Ростова" (0:0) подчеркнул, что арбитр Виталий Мешков ошибся в моменте на 73-й минуте, когда не назначил пенальти в ворота донской команды. По его словам, судья после финального свистка признал свою неправоту, передает из Ростова-на-Дону спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
– Можно ли этот матч назвать встречей равных соперников?
– Ну не равных, скажем так. Все-таки мы создали больше моментов, но не сумели их реализовать, поэтому не соглашусь с вами.
– Было ли нарушение в штрафной на вас? Многие говорят, что там был пенальти.
– Плохо, что это обсуждают после игры, – это во время нужно. Если судья после матча признает, что это пенальти, то почему он не свистит этот эпизод в игре?
– Как оцените результат, учитывая, что с одной стороны удалось приблизиться к "Спартаку", с другой – это ничья?
– Мы хотим отталкиваться от собственного результата, поскольку ехали сюда за победой. "Ростов" – хороший соперник, который хорош в обороне, к тому же поле не позволяло создавать быстрые контратаки. Нулевая ничья – хороший результат.
Мешков не назначил пенальти в пользу "Зенита"
– Вообще команда создавала больше моментов, чем в предыдущих матчах. Так ли это?
- Все готовились, все настраивались на "Ростов", поскольку понимали, что нужно набирать очки, чтобы приблизиться к "Спартаку". Будем ждать завтрашней игры.
– Впереди – АЗ. Матч ничего не решает для вас или хочется закончить год на хорошей ноте?
– Хочется и год закончить, и победить во всех матчах на групповомо этапе. У нас все для этого есть.
– По поводу погодных условий – тяжело играть на таком поле или по такому ветру?
– Именно ветер мешал. Например, был момент у Артема Дзюбы, когда к нему летел мяч и вилял. Почувствовали это еще на разминке. А так – мы играли и в условиях похуже.
Santa Barbara
Так-то Луческу прав: во втором тайме на Кокорине действительно был пенальти. Без учета этого эпизода, Ростов больше наиграл на победу со своей излюбленной системой 5-3-2, но всю малину портил Бухаров, который очень медленно стремился к мячу и почему-то всё ждал отскока от газона вместо того, чтобы сразу идти в прием. А в некоторых случаях просто убегал от мяча в другую сторону. В итоге Ростов не реализовал ряд очень перспективных быстрых отрывов - уже классических при Бердыеве против команд, играющих первым номером. Понятно, что Полоза и Азмуна тренеры решили поберечь для матча с ПСВ. В итоге Дмитрий и Сердар провели по тайму. Будь эти два игрока вместе в стартовом составе до конца матча, то Зенит вполне мог бы проиграть. А так нулевая ничья. Зенит особо ничем не запомнился, кроме удара Мака из убойной позиции выше ворот после сольного прохода Жулиано. Да, команда пыталась контролировать мяч, но желаемые дивиденды на табло не отразились. Подопечным Луческу явно не хватает свежести. Именно поэтому результативность СБГ заметно упала по сравнению с осенним периодом, и стали происходить потери очков.
23:42
Адекватный Зритель_
Был такой крендель,тоже из динамиков - Серёга Кирьяков.))) Так на нём тоже перестали пенки ставить,даже очевидные.))) Угадай,Саня - почему?)))
23:37
koden
"Плохо, что это обсуждают после игры, – это во время нужно". Предлагаю параллельно с матчами Зенита проводить игру "Что? Где? Когда?". Игра останавливается, и ведущий задаёт вопрос знатокам: "Александр Кокорин из города Санкт-Петербурга интересуется: что это было? Минута на размышление. Время пошло. А пока знатоки думают для игроком и зрителей на трибунах - музыкальная пауза. Для вас поют Татьяна Буланова и Владислав Радимов!!!
23:34
foreverCSKAforever
Если бы это был не Мешков, то судью можно было бы поблагодарить за то, что не дал пенальти на симулянте. Остается надеяться, что оба эти персонажа в футболе ненадолго.
23:25
Долой марионеток-макларенеток
1. Ко-ко Дзюба сказал, что они про судейство "Ни-ни!!!" 2. Му-Му Кокорин опроверг это. Помимо него Ко-Ко Дзюбу опровергли Витсель, Луческу, "один из тренеров "Зенита". Причём Витсель уверен, что такие пенальти ВСЕГДА ставят в пользу "Спартака". Он почти прав - "Спартак" в сезоне вообще не бил пенальти, хотя около 10-ти раз имел для этого основания. 3. Му-Му Кокорин ждет важнейшего завтрашнего матча. Как он узнал, что мы с друзьями будем играть в "дыр-дыр" в хоккейной коробке водном из дворов в Озерках? И отпустит ли его из Удельной Луческу. Подозреваю, что отпустит - всего одна остановка на метро. 4. Му-Му Кокорин не ездит в метро...
23:17
zega
Это нытье неадекватного представителя бомжеобщины.
23:01
Platinum1991
100% пенальти был на Кокорине, но Мешков его не поставил, памятуя о том, что и в ворота Зенита он не поставил, когда Кришито сбивал в своей штрафной Калачёва! Судье Мешкову КОЛ за судейство!!! Поставь он пенальти на Калачёве и неизвестно ещё был бы пенальти на Кокорине! Мешков это КРЕАТУРА Зенита и он всегда помогает Зениту всеми неправдами не проиграть! Вот и на этот раз ЗАКРЫЛ судья Мешков свои глаза на 100% ПЕНАЛЬТИ в ворота Зенита!!! Посмотрим,что КДК РФС скажет??? Очень будет интересно послушать, как они будут судью Мешкова ОТМАЗЫВАТЬ!!! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Зенит вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Зенит, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???
23:01
Человек 555
шампусик в голове забурлил у не доделанного
22:59
spar001
Кокорин с игры забивай...привыкли эти смешные персонажи, называющие себя футболистами чуть что сразу пенальти требовать..вы уже 6 прибили...Спартак кстати ни одного
22:59
rewisor
Не плачь девчонка, пройдут дожди. Ведь скоро отпуск, с мамаем жги! :)
22:56
Тарасено
Что мешало забить с игры? Жалобы на судейство - это из оперы - что мешает плохому танцору?
22:55
engaer
Излучение Мюллера,Шляпы,Вали-ста, Да тут все поголовно ждут Локо-Терек.=) Это очень важный матч, видимо.
22:53
Излучение Мюллера,Шляпы,Вали-ста
А какую игру он завтра-то ждет?
22:48
SSergey
БССР калачева сбил кришито в штрафной.и ничего. 22:38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- И в своей штрафной зенитовец рукой сыграл, сопернику ЦСКА за это Ивановна точку указал.
22:47
Адвокат 161
Кокоша, молчал бы лучше. Тебе и так в первом круге победу против "Ростсельмаша" судья подарил.
22:47
БССР
калачева сбил кришито в штрафной.и ничего.
22:38
пошливы
Все судьи на корню скуплены спартаковским коррупционным шоблом. И все это знают!!! Что от спартаковского лидерства несёт таким дерьмом, что уже в Европе морщатся и ставят вопрос о не допуске команды Спартак в Европейские турниры.
22:31
hattabych
Ну почему этот противный судья пенальти не назначиииил.
22:30
Dexty_07
На таком как тв , $аша, судье вп-адлу ставить пендаль....иди глотни шампусику
22:28
Серый. За красно-синих.
А Дзю сказал, что не ноют.. Заговор!!!! Судьи "валят" Зенит!!!
22:23
Aborigen06
кокоша запел))))))))
22:23
Samba01
дзюбил только что пел, что в бомжатне не ноют о судействе. договоритесть там чтоле, перед тем как гнать пургу.
22:22
kb minsk
Это бумеранг за левые пенали на тебе
22:20
serzheo
Нулевая ничья – хороший результат.__________ Ленивый Кока - ты опился шампанского? Я не понимаю куда смотрит Миллер. Какого ражна в Зените делают подобные персонажи? Чем занимается главный тренер? Что вообще происходит? Это что - заговор?
22:19
Mark Krass
Это ГКВ, однозначно.
22:16
Веравалер
Ага, ещё один не ноет. И так - вся команда... Миллера сюда! Он уж точно не ноет.
22:14
blacksoul
потому что ты чмо, саня
22:12