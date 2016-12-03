Александр Кокорин: "Если судья после матча признает, что это пенальти, то почему не ставит во время игры?"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 17-го тура премьер-лиги против "Ростова" (0:0) подчеркнул, что арбитр Виталий Мешков ошибся в моменте на 73-й минуте, когда не назначил пенальти в ворота донской команды. По его словам, судья после финального свистка признал свою неправоту, передает из Ростова-на-Дону спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Можно ли этот матч назвать встречей равных соперников?

– Ну не равных, скажем так. Все-таки мы создали больше моментов, но не сумели их реализовать, поэтому не соглашусь с вами.



– Было ли нарушение в штрафной на вас? Многие говорят, что там был пенальти.

– Плохо, что это обсуждают после игры, – это во время нужно. Если судья после матча признает, что это пенальти, то почему он не свистит этот эпизод в игре?



– Как оцените результат, учитывая, что с одной стороны удалось приблизиться к "Спартаку", с другой – это ничья?

– Мы хотим отталкиваться от собственного результата, поскольку ехали сюда за победой. "Ростов" – хороший соперник, который хорош в обороне, к тому же поле не позволяло создавать быстрые контратаки. Нулевая ничья – хороший результат.

Мешков не назначил пенальти в пользу "Зенита"

– Вообще команда создавала больше моментов, чем в предыдущих матчах. Так ли это?

- Все готовились, все настраивались на "Ростов", поскольку понимали, что нужно набирать очки, чтобы приблизиться к "Спартаку". Будем ждать завтрашней игры.



– Впереди – АЗ. Матч ничего не решает для вас или хочется закончить год на хорошей ноте?

– Хочется и год закончить, и победить во всех матчах на групповомо этапе. У нас все для этого есть.



– По поводу погодных условий – тяжело играть на таком поле или по такому ветру?

– Именно ветер мешал. Например, был момент у Артема Дзюбы, когда к нему летел мяч и вилял. Почувствовали это еще на разминке. А так – мы играли и в условиях похуже.