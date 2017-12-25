Александр Алаев: "Срок приостановления полномочий Мутко может увеличиться"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сказал, что Виталий Мутко, объявивший о решении временно приостановить свои полномочия во главе союза, сам обозначил сроки этой меры – 6 месяцев. И.о. руководителя национальной футбольной федерации отметил, что срок может быть увеличен, поскольку судебное разбирательство с МОК по поводу пожизненного запрета на посещение Олимпиад в любом статусе может затянуться.

-Почему именно на полгода Мутко приставил деятельность?

-Так сказал Виталий Леонтьевич. Может увеличиться этот срок, может уменьшится. Судебное производство – вещь непростая.

-Как будет готовиться сборная?

-Вы знаете, самое сложное позади, произошла смена поколений. Появились новые футболисты, команда. План подготовки определен. У нас все есть, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира.

-Вам предстоит серьезная борьба с клубами премьер-лиги по поводу лимита. Как планируете бороться?

-Мы не планируем бороться, этим занимаются в другой федерации. Мы планируем дискутировать.

-Семь-восемь легионеров в заявке – это уже жестко принятая мера или еще может измениться?

-Это взято за основу. Это обсуждалось не раз. Дальше профессиональный комитет рассмотрит критерии к иностранным игрокам, рассмотрит положение о доморощенных футболистов, и уже в первом квартале определиться.

-Тяжело было принять отмену лимита?

-Мы говорим не о полной отмене, а о лимите в заявке. Два года по схеме “6+5” дают возможность спокойно подготовиться к новой схеме. Мы заходим с двух сторон – не только меняем илист, но и определяем критерии. Это самое важное.

-Вы можете назвать критерии?

-Это поручено профкомитету, я не могу за них говорить. (Дмитрий СИМОНОВ)