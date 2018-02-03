Дмитрий Аленичев: "Тотти сказал, что хочет отдохнуть от футбола"

Бывший игрок и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев признался, что встреча с итальянской звездой Франческо Тотти, который приехал в Россию на Кубок Легенд, получилась очень трогательной. По его словам, они не виделись больше восьми лет.

– Встреча с Тотти приятная?

– Это очень трогательная встреча. Я давно его не видел, лет восемь или десять. Не было возможности. Когда узнал, что на турнир приедет Тотти, был сильно впечатлен. Сегодняшняя встреча доставила много положительных эмоций. Но мы еще завтра увидимся, поэтому наобщаемся за два дня. Я этого очень хочу.

– Но уже удалось перекинуться парой фраз?

– Спросили друг друга кто, где работает. Я задал вопрос о том, планирует ли он в будущем переходить на тренерскую работу. Он сказал, что пока об этом не думает и хочет отдохнуть от футбола. А потом может вернуться. Рад, что он приехал в Москву на турнир. Это делает ему честь. Все-таки игроки такой величины не так часто появляются не только в Москве, но и в России. Болельщикам, думаю, приятно увидеть настоящего Тотти, который показал делом на поле, что это фантастический футболист. Пусть он и принимал участие в ветеранском турнире. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)