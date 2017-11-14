Хорхе Сампаоли: "Беспокоит, что не можем найти замену Месси"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подчеркнул, что у него не много негативных мыслей после поражения от Нигерии (2:4) в товарищеском матче. При этом специалист обеспокоен тем, что он не может найти замену нападающему Лионелю Месси.

Напомним, что форвард не принимал участия в этой встрече. Футболист отыграл 90 минут в матче с Россией (1:0), после чего завершил тренировочный сбор с национальной командой.

– Вас беспокоит, что вы не можете найти замену Месси? – вопрос Сампаоли.

– Да. Возможно, самая главная задача – чтобы команда имела возможность создавать опасные моменты. И в матче с Нигерией они были у нас достаточно хороши. Мы знаем, что нам необходимо улучшить контроль мяча. Каждый игрок должен выполнять свою задачу на поле. У Аргентины есть большое желание поменять историю, мы не думали, в какой форме это можем сделать. Мы не можем превратить соперничество в бой. Есть игроки, которые переживают тяжелый момент.

– Какие выводы вы можете сделать?

– Негативных не очень много. Что касается владения мячом, то мы планируем играть в таком стиле в дальнейшем. Конечно, мы проиграли матч, но у нас есть первый тайм, который провели отлично. Второй отыграли хуже. (Екатерина ПОТАПОВА)