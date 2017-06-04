Массимилиано Аллегри: "Футбол бывает кошмарным. После ударов Пьянича и Каземиру мяч влетел в ворота в одном случае"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после поражения от "Реала" (1:4) в финале Лиги чемпионов (1:4) отметил, что туринскому клубу надо улучшать свою игру. По словам наставника, сопернику больше повезло с рикошетами.

– В первую очередь хочу поздравить своих ребят с проделанной работой – это был потрясающий сезон, – цитирует Аллешгри официальный сайт УЕФА. – Мы выиграли чемпионат и Кубок, дошли до финала Лиги чемпионов. Мне остается только поблагодарить их.

В первом тайме мы играли красиво, но во втором "Реал" прибавил, и нам оказалось нечем ответить. Футбол бывает кошмарным. После ударов Пьянича и Каземиру были рикошеты, но мяч влетел в сетку лишь в одном случае.

При счете 1:2 мы даже создали несколько моментов, но не смогли ими воспользоваться. Надо исправлять то, как мы реагируем на некоторые игровые ситуации, нужно лучше распоряжаться мячом. Научиться понимать, когда ускорять игру, а когда замедлять.

Не думаю, что для "Ювентуса" закончилась какая-то эра. Буффон и Барцальи будут с нами и в следующем году, они еще много могут нам дать. Конечно, команде надо развиваться, чтобы выйти на более высокий уровень в плане техники игры. После отпуска вернемся к работе с новой мотивацией. Футбол даёт шанс попробовать ещё раз в новом сезоне.

"Ювентус" все еще растет, прибавляет. Если нам удастся привлечь новых игроков и внедрить их в команду, тогда в следующей Лиге чемпионов мы вновь будем конкурентоспособны.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"