21:22 20 января | Футбол — Англия

Видео: Рондон сломал ногу хавбеку "Эвертона" и разрыдался. 18+

Сегодня. Ливерпуль. "Эвертон" - "Вест Бромвич" - 1:1. Соломон РОНДОН не может сдержать слез. Фото REUTERS Джеймс МАККАРТИ и Соломон РОНДОН. Фото AFP Джеймс МАККАРТИ и Соломон РОНДОН. Фото REUTERS Джеймс МАККАРТИ. Фото REUTERS
Сегодня. Ливерпуль. "Эвертон" - "Вест Бромвич" - 1:1. Соломон РОНДОН не может сдержать слез. Фото REUTERS
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Нападающий "Вест Бромвича"  Саломон Рондон нанес травму хавбеку "Эвертона" Джеймсу Маккарти в матче чемпионата Англии (1:1). Форвард с мячом входил в штрафную, Маккарти в подкате выбил мяч и сломал ногу. 

Бывший игрок "Рубина" и "Зенита" Рондон был в шоке от эпизода и даже не смог сдержать слез.

Отметим, что в составе "Эвертона" гол забил бывший нападающий "Локомотива"  Умар Ньясс. Отличился форвард всего через  56 секунд после выхода на замену. Это самый быстрый гол после выхода на замену в текущем сезоне премьер-лиги. 

Рондон защищает цвета "Вест Бромвича" с 2015 года. В текущем сезоне он отметился 3 голами в 22 матчах чемпионата Англии. Отметим, что он сам недавно восстановился после повреждения.

Маккарти в текущем сезоне провел только 4 матча в чемпионате Англии. Хавбек из-за повреждения мышц бедра пропустил практически весь 2017 год и вернулся на поле только в конце декабря. 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Vladimer597

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02:49

lavric999

Наверное у футболистов все ноги больные в старости, особенно, когда погода меняется, и особенно колени ноют!

00:05

ole72

Вторая фотка жесть.

00:02

onlyspartak

Вины Рондона явно тут нет, на затылке у людей глаза еще не выросли.

23:04 20 января