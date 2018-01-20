Видео: Рондон сломал ногу хавбеку "Эвертона" и разрыдался. 18+

Сегодня. Ливерпуль. "Эвертон" - "Вест Бромвич" - 1:1. Соломон РОНДОН не может сдержать слез. Фото REUTERS

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон нанес травму хавбеку "Эвертона" Джеймсу Маккарти в матче чемпионата Англии (1:1). Форвард с мячом входил в штрафную, Маккарти в подкате выбил мяч и сломал ногу.

Бывший игрок "Рубина" и "Зенита" Рондон был в шоке от эпизода и даже не смог сдержать слез.

Dura lesión sin querer de parte de Salomón Rondón a su rival James macCarthy ..el venezolano no aguanto las lágrimas al ver lo sucedido .. tremendo 😖😖😖 #futbol #PremierLeague pic.twitter.com/x1q9oqKU9v – Jader pineda (@pineda_jader) 20 января 2018 г.

Отметим, что в составе "Эвертона" гол забил бывший нападающий "Локомотива" Умар Ньясс. Отличился форвард всего через 56 секунд после выхода на замену. Это самый быстрый гол после выхода на замену в текущем сезоне премьер-лиги.

Рондон защищает цвета "Вест Бромвича" с 2015 года. В текущем сезоне он отметился 3 голами в 22 матчах чемпионата Англии. Отметим, что он сам недавно восстановился после повреждения.

Маккарти в текущем сезоне провел только 4 матча в чемпионате Англии. Хавбек из-за повреждения мышц бедра пропустил практически весь 2017 год и вернулся на поле только в конце декабря.