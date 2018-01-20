Видео: Рондон сломал ногу хавбеку "Эвертона" и разрыдался. 18+

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон нанес травму хавбеку "Эвертона" Джеймсу Маккарти в матче чемпионата Англии (1:1). Форвард с мячом входил в штрафную, Маккарти в подкате выбил мяч и сломал ногу.
Бывший игрок "Рубина" и "Зенита" Рондон был в шоке от эпизода и даже не смог сдержать слез.
Dura lesión sin querer de parte de Salomón Rondón a su rival James macCarthy ..el venezolano no aguanto las lágrimas al ver lo sucedido .. tremendo 😖😖😖 #futbol #PremierLeague pic.twitter.com/x1q9oqKU9v– Jader pineda (@pineda_jader) 20 января 2018 г.
Отметим, что в составе "Эвертона" гол забил бывший нападающий "Локомотива" Умар Ньясс. Отличился форвард всего через 56 секунд после выхода на замену. Это самый быстрый гол после выхода на замену в текущем сезоне премьер-лиги.
Рондон защищает цвета "Вест Бромвича" с 2015 года. В текущем сезоне он отметился 3 голами в 22 матчах чемпионата Англии. Отметим, что он сам недавно восстановился после повреждения.
Маккарти в текущем сезоне провел только 4 матча в чемпионате Англии. Хавбек из-за повреждения мышц бедра пропустил практически весь 2017 год и вернулся на поле только в конце декабря.
Vladimer597
Уверен, все получали штрафы от ГИБДД, даже если никогда не нарушали ПДД! К счастью, уже есть выход, на этом сайте http://bitly.nl/nomer инструкция как НЕ НАРУШАЯ закон забыть о штрафах на год! Они попросту не будут приходить, поскольку камеры не смогут распознать номер автомобиля! 2 месяца пользуюсь - никаких нареканий.
02:49
lavric999
Наверное у футболистов все ноги больные в старости, особенно, когда погода меняется, и особенно колени ноют!
00:05
ole72
Вторая фотка жесть.
00:02
onlyspartak
Вины Рондона явно тут нет, на затылке у людей глаза еще не выросли.
23:04 20 января