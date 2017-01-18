Давид Вилья: "У "Манчестер Сити" сложный период, но Гвардьола изменит ситуацию"

Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья поддержал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу. Английская команда после 21 тура занимает всего лишь 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Челси" на 10 очков.

- У Гвардьолы трудный период прямо сейчас, но я верю, что он изменит ситуацию, - цитирует Reuters Вилью. - Сложный период - это нормальное явление, но он великий тренер, и я думаю, что у него есть методика и очень хороший тренерский штаб, чтобы изменить ситуацию. Уверен, что "Сити" ждет светлое будущее с Пепом.

Мне повезло играть под руководством Гвардьолы. Он отличный тренер для всех, кто любит футбол. В футболе сложно выигрывать всегда, но он почти всегда побеждал. Его статистика удивительна.