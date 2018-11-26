Павел Врба: "Сейчас ЦСКА набрал ход, у команды стало многое получаться"

Главный тренер "Виктории" Павел Врба заявил в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА, что армейцы набрали ход. 54-летний чешский специалист отметил высокий уровень чемпионата России.

– Вашим командам часто удавалось добиваться решающих побед. Есть основания думать, что будет также с ЦСКА?

– Вы все время пишите, что у "Витории" мало молодой крови, – сказал Врба. – Но это и объясняет то, что в таких матчах опытные ребята могут выдать максимум. Они лучше играют в таких матчах, чем в тех, где градус эмоций не настолько сильный.

– Вы хорошо знаете Россию – работали здесь. Что для вас означает приезд на такой большой стадион?

– Я здесь долгое время не был. Но Россия долго готовила чемпионат мира. Это видно даже по стадиону. Если говорить о российской лиге, то это высокое качество. Здесь играет много иностранцев.

– Определились ли с тактикой на игру и знаете ли примерный состав?

– Есть смысл прийти завра на футбол и посмотреть. Представление о составе у меня есть, но я вам не скажу. Есть еще одна тренировка. Что касается соперника, то могу сказать, что ЦСКА покинуло несколько опытных ребят и у молодых не все получалось на старте сезона. Но сейчас команда набрала ход и у нее многое стало получаться. (Елена Григорьевская)