Марко Пьяца: "Тренер делает свой выбор, а я жду момента"

Форвард "Ювентуса" Марко Пьяца заявил, что надеется проводить больше времени на поле. 21-летний футболист вышел на замену в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (2:0) и отметился забитым мячом. На счету хорвата в текущем сезоне европейского турнира три гола в четырех матчах.

– Я рад, что смог забить, но для меня главное - наша победа, – цитирует Mediaset Пьяцу. – Это очень важно для меня. В ответном матче нам нужно быть очень осторожными, потому что в футболе никогда нельзя предсказать будущее. Конечно, мне хочется проводить больше времени на поле, но я продолжаю работать. Тренер делает свой выбор, а я жду момента.