Дмитрий Хомуха: "Результат ЦСКА в Лиге чемпионов закономерен"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха назвал закономерным выступление армейцев в Лиге чемпионов сезона-2016/17. Армейцы заняли последнее место в группе, а накануне в шестом туре уступили "Тоттенхэму" (1:3). Эта игра стала последней для Леонида Слуцкого на посту главного тренера.

- Армейцы открыли счет в этом матче, но с учетом всех кадровых проблем, которые имеет команда, было лишь вопросом времени, когда англичане забьют, - сказал Хомуха. - "Тоттенхэм" выглядел более цельно и заслуженно одержал победу. Когда у тебя из обоймы выбывает три человека, тем более такие, как Фернандес, Еременко и Вернблум, это достаточно серьезная проблема, - рассказал Хомуха.

Если говорить об итогах выступления ЦСКА в группе, то с учетом всех проблем, которые сейчас есть у армейцев, результат закономерен.

- Сказалась ли информация об уходе Леонида Слуцкого на футболистах, ведь об этом стало известно до матча?

- Такая информация никому из игроков точно не добавила оптимизма. Поэтому в какой-то степени это сказалось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)