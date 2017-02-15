Владимир Аликин: "В этом году Малышко не готов к выступлению на чемпионате мира"

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал новость о том, что Дмитрий Малышко, скорее всего, не примет участия в оставшихся гонках чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Специалист отметил, что спортсмен не готов к турниру в этом сезоне.

- Экватор чемпионата еще не пройден, - сказал Аликин. - Будем надеяться на наши коронные дисциплины – эстафету, индивидуальную гонку. Женщины могут вырваться вперед за счет точной стрельбы. А мужчинам отступать некуда. Они обязаны что-то завоевать. Тем более, Шипулин давно рвется на пьедестал. Волков и Гараничев тоже могут побороться, если чисто отстреляют.

Глазырина, Малышко и Виролайнен могли бы завоевать что-то только в эстафете. А каждый сам по себе погоды бы не сделал. В индивидуальных гонках эти биатлонисты медалей бы нам не принесли. Дима Малышко в этом году не готов. Он не показал результатов на чемпионате Европы. Я бы, как тренер, поставил его запасным. (Любовь КОНЯЕВА)