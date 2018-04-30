Подчуфарова завершила карьеру в 25 лет

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет. В минувшем сезоне она выступила только на стартовых этапах Кубка мира, после чего на старты не выходила. В марте она заявила, что пропустит сезон-2018/19.

"Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень!!! Но, приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперек системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью.

Спасибо тем, кто был рядом! Спасибо тем, кто будет рядом и дальше! Столько людей, хороших знакомых, или просто проходящих. Спасибо прекрасному времени! Спасибо, тренер! И еще... простите..! Когда я увлечена, ничто не может остановить, наверное, этот запал; но последнее время удовольствия от дела не получала совсем.

Простите те, кого обидела словом или делом. Это не со зла. Скорее от обстоятельств в жизни, которые обостряют восприятие. Простите те, чьих ожиданий не оправдала. По правде говоря, собственных ожиданий я частенько не оправдывала. Но шла дальше, снова и снова возвращаясь в замкнутый круг, который не давал мне двигаться вперед последние пару лет.

Не хочу жалеть ни о чем! Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком... всего. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу. Вообще-то, я все-равно буду где-то рядом. Столько идей назрело и хочется все это реализовывать! Спорт,- ты мир! Но этот мир,- он такой многогранный.

Спасибо всем, вы замечательные!" - написала Подчуфарова в Инстаграме.

За свою карьеру Подчуфарова завоевала бронзу чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете, один раз выиграла и трижды поднималась на подиум на этапах кубка мира. Лучшие результаты она показала в сезоне-2015/16, когда одержала победу в спринте в Антерсельве, а также дважды стала третьей - в масс-старте в Поклюке и в женской эстафете в Антерсельве. По итогам сезона она заняла 16-е место в общем зачете.

Подчуфарова ушла из биатлона. Что пошло не так?