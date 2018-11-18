Дмитрий Губерниев: "У меня нет претензий к Шипулину"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал “СЭ” состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира-2018/19, стартовый состоится в словенской Поклюке со 2 по 9 декабря.

Отбор происходил по результатам двух контрольных гонок в Контиолахти: места в команде получали по пять лучших мужчин и женщин. Еще по одному спортсмену и спортсменке можно было включить в сборные вне зависимости от итогов стартов в Финляндии по решению тренерского совета. При этом лидер последних лет 31-летний Антон Шипулин сам принял решение не выступать на декабрьских этпах КМ – он начнет сезон с Кубка IBU и "Ижевской винтовки".

– Отбор – справедливее некуда, – говорит Губерниев. – Возьмите норвежцев, которые устраивают аналогичные старты у себя в Шушене (норвежский горнолыжный центр и курорт – Прим. "СЭ"). Больше того, при прочих критериях отбора, мы не смогли бы включить в сборную Ирину Старых – она бы черт-те где болталась бы. А сейчас показывает вместе с Юрловой лучшие результата среди девушек. И это абсолютно правильная история. Незаменимых нет. Представляете, если бы проводили бы отбор иначе и в основную команду опять бы попали Бабиков и Цветков, которые сейчас явно не готовы?

Очень надеюсь, что ребята встрепенутся, потому что человек (Цветков – Прим. "СЭ"), который еще в марте обыгрывал Мартена Фуркада, сейчас отправился в Кубок России. Бабикову тоже нужно вспомнить не о взаимоотношениях с журналистами, а о том, что он большой спортсмен. Буду ждать обоих на Кубке мира, где они подробно расскажут, как дошли до жизни такой, как преодолели все препятствия и вернулись в сборную и снова победили Фуркада. Парни, не раскисаем. Я вас жду. Так и напишите.

– Шипулин принял правильное решение?

– У меня нет претензий. Антон сейчас еще сырой. Он спокойно движется к своей цели – чемпионату мира, поэтому надо дать возможность идти своим путем. Если мы его увидим на Кубке мира, это будет в лучшем случае в Нове-Место (20-23 декабря – Прим. "СЭ") и то, далеко не факт. Ему вообще торопиться не нужно.

Мне также понравился женский состав. Павлову ждал еще в прошлом сезоне. Васнецову необходимо было привлекать после ее победы на чемпионате мира среди юниоров. Поэтому здесь все нормально. Но это спорт. И пускай сильнейшие выступают в нашей национальной команде. Нет проблем. (Арман Мкртчян)