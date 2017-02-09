Александр Жуков: "Шипулин проявил выдержку, не став отвечать на провокацию Фуркада"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что француз Мартен Фуркад виноват в скандальной ситуации на чемпионате мира после смешанной эстафеты. По словам руководителя, россиянин Антон Шипулин проявил настоящую выдержку. Напомним, что Фуркад ушел с церемонии, когда награждали сборную России за третье место. Позже выяснилось, что россияне не пожали руку французу, когда заступали на пьедестал почета.
- Как вам сегодняшняя гонка на чемпионате мира по биатлону?
- Прежде всего, очень рад за нашу команду. Хотел бы поздравить всю российскую четверку, тренерский штаб, специалистов, готовивших спортсменов, с заслуженной медалью! Особо отмечу, что на последнем этапе Антон Шипулин не просто сумел добиться успеха, но и проявил настоящую выдержку, не стал отвечать на откровенную провокацию Фуркада в отношении Логинова.
Думаю, что по этому инциденту в любом случае должна последовать официальная оценка со стороны организаторов турнира и руководства IBU. Ведь именно действия француза спровоцировали дальнейшую скандальную ситуацию на церемонии награждения, испортили впечатление от классной гонки. (Юрий БУТНЕВ, Олег ШАМОНАЕВ)
shu111
Завали свое банальное отверстие, веселая свинья) Сегодня не твой день, обиженный)
21:08 9 февраля
Весёлый©
А неспортивное поведение двух русских спортсменов на подиуме кто станет оценивать? Комитет по этике ГосДумы?
20:05 9 февраля