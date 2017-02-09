Александр Жуков: "Шипулин проявил выдержку, не став отвечать на провокацию Фуркада"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что француз Мартен Фуркад виноват в скандальной ситуации на чемпионате мира после смешанной эстафеты. По словам руководителя, россиянин Антон Шипулин проявил настоящую выдержку. Напомним, что Фуркад ушел с церемонии, когда награждали сборную России за третье место. Позже выяснилось, что россияне не пожали руку французу, когда заступали на пьедестал почета.

- Как вам сегодняшняя гонка на чемпионате мира по биатлону?

- Прежде всего, очень рад за нашу команду. Хотел бы поздравить всю российскую четверку, тренерский штаб, специалистов, готовивших спортсменов, с заслуженной медалью! Особо отмечу, что на последнем этапе Антон Шипулин не просто сумел добиться успеха, но и проявил настоящую выдержку, не стал отвечать на откровенную провокацию Фуркада в отношении Логинова.

Думаю, что по этому инциденту в любом случае должна последовать официальная оценка со стороны организаторов турнира и руководства IBU. Ведь именно действия француза спровоцировали дальнейшую скандальную ситуацию на церемонии награждения, испортили впечатление от классной гонки. (Юрий БУТНЕВ, Олег ШАМОНАЕВ)