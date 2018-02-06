Коби Брайант: "Лейкерс" должен вывести из обращения номер Газоля"

Бывший игрок "Лейкерс" Коби Брайант заявил, что клуб должен вывести из обращения номер Поу Газоля. По словам легендарного баскетболиста, он не смог бы завоевать свои титулы без испанца.

– Его майка должна висеть рядом с моей, – цитирует в своем Твиттере Брайанта журналист Антонио Мартина. – Я бы не выиграл титулы без него. У "Лейкерс" два титула – и все мы знаем, кем они добыты. Ждем того вечера, когда Поу произнесет речь перед людьми, которые его поддерживали. Это будет отличный день.