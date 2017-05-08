Милош Теодосич: "ЦСКА готов к сражению в Стамбуле"

Один из лидеров ЦСКА Милош Теодосич в преддверии стамбульского "Финала четырех" Евролиги объяснил, почему ему комфортнее играть дома. Защитник сказал, что на решение о том, где продолжится его карьера, матчи в Турции не повлияют.

– Мое решение о будущем не зависит от того, как закончится "Финал четырех", – сказал Теодосич. – Да, я знаю, каково это – выигрывать Евролигу. Но также я знаю, насколько это тяжело. Все четыре финалиста имеют равные шансы на успех. В ряде моментов не обойтись и без удачи. Но я уверен, что мы будем выглядеть достойно.

– Некоторые ваши одноклубники говорили, что больше любят играть на выезде, при полных трибунах и в накаленной атмосфере. А вы?

– Мне все равно, что нам кричат чужие болельщики, с площадки это особо не слышно. Но при этом я предпочитаю играть на своем паркете. Просто потому, что я дома. Не нужно никуда лететь, я сплю в своей кровати, ем дома. Конечно, мы знаем, какая обстановка будет в Стамбуле на арене, и что нам предстоит сражаться, но мы профессионалы и готовы к этому. (Антон БАБОШИН)