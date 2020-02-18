Павлюченкова обыграла Бенчич в первом круге турнира в ОАЭ

Россиянка Анастасия Павлюченкова в матче первого круга на турнире в ОАЭ в трех сетах победила Белинда Бенчич из Швейцарии — 1:6, 6:1, 6:1.

.@NastiaPav comes back from a set down to defeat defending champion Bencic, 1-6, 6-1, 6-1!#DDFTennis pic.twitter.com/ooWfYMJ4jp — WTA (@WTA) February 18, 2020

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 4) — 1:6, 6:1, 6:1