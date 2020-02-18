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Павлюченкова обыграла Бенчич в первом круге турнира в ОАЭ

16:04
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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Россиянка Анастасия Павлюченкова в матче первого круга на турнире в ОАЭ в трех сетах победила Белинда Бенчич из Швейцарии — 1:6, 6:1, 6:1.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 4) — 1:6, 6:1, 6:1

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2020/

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