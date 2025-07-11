Зверев снялся с турнира в Гштааде

Третья ракетка мира Александр Зверев снялся с турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария), сообщает пресс-служба соревнования.

По информации организаторов, отказ немецого теннисиста связан с «личными причинами». Следующим турниром для Зверева станет «мастерс» в Торонто (Канада), который пройдет с 27 июля по 7 августа.

Ранее 28-летний Зверев впервые с 2019 года потерпел поражение в первом круге турнира «Большого шлема». На Уимблдоне теннисист проиграл 72-й ракетке мира французу Артуру Риндеркнеху со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6.