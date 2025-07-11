Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

11 июля 2025, 12:41

Зверев снялся с турнира в Гштааде

Сергей Ярошенко

Третья ракетка мира Александр Зверев снялся с турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария), сообщает пресс-служба соревнования.

По информации организаторов, отказ немецого теннисиста связан с «личными причинами». Следующим турниром для Зверева станет «мастерс» в Торонто (Канада), который пройдет с 27 июля по 7 августа.

Ранее 28-летний Зверев впервые с 2019 года потерпел поражение в первом круге турнира «Большого шлема». На Уимблдоне теннисист проиграл 72-й ракетке мира французу Артуру Риндеркнеху со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Популярное видео
Как живут параспортсмены — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
У Мичкова конфликт с «Филадельфией». «Северсталь» стоит на месте
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Огненное выступление Разина, Пинчук покидает КХЛ
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Непонятные решения судей, «Авангард» повел 2-0
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фоньини объявил о завершении карьеры в теннисе

Медведев выиграл Кубок Короля в испанской Уэльве

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости