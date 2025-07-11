Ольховский — о выходе Кудерметовой и Мертенс в финал Уимблдона: «Девочки играли очень солидно»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российской теннисистки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизы Мертенс над австралийкой Оливией Гадеки и американкой Дезире Кравчик в полуфинале парного турнира Уимблдона (3:6, 6:0, 6:3).

«Я скажу, что девочки играли очень солидно и заслуженно победили. Они играли раньше вместе, но потом разошлись, а затем снова воссоединились. Сейчас они вновь доказывают, что являются одной из сильнейших пар мира. Хочу поздравить Веронику с выходом в финал Уимблдона», — цитирует Ольховского ТАСС.

Кудерметова во второй раз в карьере сыграет в финале Уимблдона в парном разряде — в 2021 году она в дуэте с Еленой Весниной проиграла решающий матч на турнире «Большого шлема» в Лондоне Мертенс и Си Сувэй из Тайваня, с которой может встретиться в финале Уимблдона этого года.

Во втором полуфинале Си Сувэй и выступающая за Латвию Елена Остапенко сыграют против чешки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд.