Осака не смогла выйти в финал турнира в Брисбене, но все равно довольна выступлением там
12 января 2020, 14:27
Четвертая ракетка мира Наоми Осака опубликовала в своем Twitter яркие фотографии с турнира в Брисбене.
— Люблю тебя, Брисбен, — написала Осака. — Увидимся в следующем году.
В полуфинале турнира в Брисбене Осака уступила его будущей победительнице Каролине Плишковой со счетом 7:6, 6:7, 2:6.
I love you Brisbane. See you next year ??? pic.twitter.com/DBRqcs6VNG— NaomiOsaka??? (@naomiosaka) January 12, 2020
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