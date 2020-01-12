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Осака не смогла выйти в финал турнира в Брисбене, но все равно довольна выступлением там

12 января 2020, 14:27
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Четвертая ракетка мира Наоми Осака опубликовала в своем Twitter яркие фотографии с турнира в Брисбене.

— Люблю тебя, Брисбен, — написала Осака. — Увидимся в следующем году.

В полуфинале турнира в Брисбене Осака уступила его будущей победительнице Каролине Плишковой со счетом 7:6, 6:7, 2:6.

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