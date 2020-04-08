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Бушар не смогла решить кроссворд с вопросами о себе

8 апреля 2020, 19:29
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Канадка Эжени Бушар в Twitter опубликовала фото кроссворда с вопросами о себе.

— Даже я не могу его решить, но он обо мне, — написала Бушар.

Бушар занимает 328-е место в рейтинге WTA. Канадка — финалистка Уимблдонского турнира 2014 года и полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Сезон в теннисе прерван до 13 июля из-за коронавируса. По данным Worldometers, на вечер 8 апреля всего выявлен 1 463 261 случай заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 84 819 человек, выздоровело — 313 022.

На вечер 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 678 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровели 598 человек.

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