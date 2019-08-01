Ана Иванович поздравила Швайнштайгера с Днем отца

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович поздравила своего мужа, чемпиона мира-2014 Бастиана Швайнштайгера с 35-летием.

Пара поженилась в 2016 году, 19 марта 2018 года у них родился сын, а в мае этого года Иванович заявила, что ждет еще одного ребенка.

- С днем рождения моего замечательного мужа и удивительного отца, - написала теннисистка в Twitter.

Швайнштайгер является 8-кратным чемпионом Германии и 7-кратным обладателем Кубка страны в составе "Баварии". В составе сборной Германии также является двукратным бронозовым призером чемпионатов мира и вице-чемпионом Европы-2008. Сейчас выступает за "Звезды МЛС".