Григор Димитров: «Не переживаю за Шарапову. Думаю, у нее в жизни все хорошо»

Болгарин Григор Димитров ответил на вопрос об отношениях с россиянкой Марией Шараповой, с которой он расстался в 2015 году. У теннисиста спросили, общается ли он с Шараповой и чем она занимается после завершения карьеры.

— У нас всегда были хорошие отношения, мы друзья, — приводит журналист Тумайни Карайол слова Димитрова. — Надеюсь, вы подписаны на Марию в Instagram, так вы можете узнать, чем она занимается. Я за нее не переживаю. Думаю, у нее в жизни сейчас все хорошо. Мария — человек, который принимает решение, только если считает его правильным. На этом все, мне больше нечего сказать.