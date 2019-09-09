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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Медведев раздает автографы после поражения от Надаля. Видео

05:20
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Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале US Open от испанца Рафаэля Надаля раздал автографы болельщикам. В середине турнира американская публика освистывала его, но впоследствии первая ракетка России извинился.

Продолжительность противостояния составила 4 часа и 54 минуты. На счету Медведева 14 эйсов, у его соперника — 5.

Для Медведева это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. В обновленном рейтинге ATP он поднимется на четвертую позицию.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Ушел с 0-2, но все равно уступил. Обидно...

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