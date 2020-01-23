Кирьос изобразил Надаля. Так он показал, что испанец часто тянет время
23 января 2020, 13:38
Австралийский теннисист Ник Кирьос спародировал первую ракетку мира Рафаэля Надаля в ходе матча второго круга Australian Open против француза Жиля Симона.
Судья указал австралийцу на то, что он слишком долго готовится к подаче. Кирьосизобразил действия Надаля, который на корте в ходе матча часто поправляет волосы и элементы одежды.
Nick Kyrgios got a time violation warning, and then proceeded to take the piss out of Nadal's serve routine straight after. This man is ruthless ??? #AusOpen pic.twitter.com/ulo8o35gEG— KYRGIOS (@Sabrina_Arsenal) January 23, 2020
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