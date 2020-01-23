Кирьос изобразил Надаля. Так он показал, что испанец часто тянет время

Австралийский теннисист Ник Кирьос спародировал первую ракетку мира Рафаэля Надаля в ходе матча второго круга Australian Open против француза Жиля Симона.

Судья указал австралийцу на то, что он слишком долго готовится к подаче. Кирьосизобразил действия Надаля, который на корте в ходе матча часто поправляет волосы и элементы одежды.