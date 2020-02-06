Александрова сыграет с румынкой Русе в первой встрече матча Кубка Федерации

Российская теннисистка Екатерина Александрова встретится с Еленой-Габриэлой Русе в первой встрече матча квалификационного раунда Кубка Федерации со сборной Румынии, сообщает официальный сайт турнира. Вторым заходом пройдет матч между Вероникой Кудерметовой и Аной Богдан.

Позже Александрова встретится с Богдан, а Кудерметова — с Русе, в парном разряде Анна Блинкова и Анна Калинская сыграют против Ирины Бары и Йоаны Олару.

?? Romania vs Russia ??



Ruse vs Alexandrova

Bogdan vs Kudermetova



Bogdan vs Alexandrova

Ruse vs Kudermetova



Bara/Olaru vs Blinkova/Kalinskaya#FedCup pic.twitter.com/1D1EbWZkYb — Fed Cup (@FedCup) February 6, 2020

Победитель матча сыграет в финальном турнире, который пройдет 14-19 апреля в Будапеште.