Александрова сыграет с румынкой Русе в первой встрече матча Кубка Федерации
6 февраля 2020, 16:42
Российская теннисистка Екатерина Александрова встретится с Еленой-Габриэлой Русе в первой встрече матча квалификационного раунда Кубка Федерации со сборной Румынии, сообщает официальный сайт турнира. Вторым заходом пройдет матч между Вероникой Кудерметовой и Аной Богдан.
Позже Александрова встретится с Богдан, а Кудерметова — с Русе, в парном разряде Анна Блинкова и Анна Калинская сыграют против Ирины Бары и Йоаны Олару.
?? Romania vs Russia ??— Fed Cup (@FedCup) February 6, 2020
Ruse vs Alexandrova
Bogdan vs Kudermetova
Bogdan vs Alexandrova
Ruse vs Kudermetova
Bara/Olaru vs Blinkova/Kalinskaya#FedCup pic.twitter.com/1D1EbWZkYb
Победитель матча сыграет в финальном турнире, который пройдет 14-19 апреля в Будапеште.
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