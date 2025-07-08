Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

8 июля 2025, 20:49

Алькарас победил Норри и сыграет с Фритцем в полуфинале Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл британца Кэмерона Норри в четвертьфинале Уимблдонского турнира — 6:2, 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 41 минуту.

В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Тэйлором Фритцем, который в 1/4 финала победил россиянина Карена Хачанова.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:3, 6:3

Источник: Сетка Уимблдона
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Тэйлор Фритц
Читайте также
Офис Зеленского попросил генпрокуратуру возбудить дело против Лукашенко
Армия РФ нанесла удар по комплексу «Новой почты» в Днепропетровской области
Еще одна команда отказалась от Дзюбы, «Зенит» нашел очередного тусовщика, побег Барко из «Спартака» срывается. Трансферные слухи РПЛ
В МИДе указали на подготовку Европы к войне с Россией
Чеферин против Инфантино: хроника противостояния глав УЕФА и ФИФА
«Ни один человек такого не заслуживает». Белорусская теннисистка пожаловалась на травлю после поражений
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Саввин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Саввин
Андрей Кириленко — о семье и принципах
Андрей Кириленко — о семье и принципах
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Авангард» подписал русского канадца
«Авангард» подписал русского канадца
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Джокович впервые с 2023 года сыграет на «мастерсе» в Цинциннати
Тарпищев заявил, что российские теннисисты выступают в том числе благодаря Джоковичу
Российские теннисисты не сыграют на «Шлеме шести королей» в Саудовской Аравии
Звездная российская пара распалась перед US Open: с кем теперь сыграют Андреева и Медведев?
Джокович сыграет с Соболенко в миксте на US Open, Рублев — с Андреевой, Медведев — со Шнайдер
Россиянин Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Павлюченкова не сумела выйти в полуфинал Уимблдона

Уимблдон-2025, расписание и результаты матчей 1/4 финала 8 июля: Хачанов проиграл Фритцу, Павлюченкова уступила Анисимовой
Новости
RSS RSS
Все новости