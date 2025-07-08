Алькарас победил Норри и сыграет с Фритцем в полуфинале Уимблдона
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл британца Кэмерона Норри в четвертьфинале Уимблдонского турнира — 6:2, 6:3, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 41 минуту.
В полуфинале Алькарас сыграет с американцем Тэйлором Фритцем, который в 1/4 финала победил россиянина Карена Хачанова.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:3, 6:3
Источник: Сетка Уимблдона
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