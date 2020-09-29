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Василевский установил рекорд по количеству сыгранных минут в одном плей-офф

29 сентября 2020, 05:26
29 сентября. Андрей Василевский. Фото nhl.com
29 сентября. Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский играет против «Далласа» в шестом матче финала Кубка Стэнли. Как сообщает пресс-служба лиги, 26-летний россиянин установил рекорд по количеству сыгранных минут в одном плей-офф для вратаря — 1668 (в 25 матчах).

Он превзошел предыдущую отметку в 1655 минут, установленную Мииккой Кипрусофф в 2004 году (26 матчей).

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