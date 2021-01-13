«Вашингтон» вспомнил первый хет-трик Овечкина в НХЛ. Это было 15 лет назад

«Вашингтон» в Twitter вспомнил первый хет-трик форварда Александра Овечкина за столичный клуб. Его он провел через три месяца после начала дебютного сезона-2005/06.

13 января 2006 года Овечкин оформил хет-трик, забросив третью шайбу в овертайме матча с «Анахаймом». Всего у него с тех пор 27 игр в тремя голами.

#OTD in 2006, @ovi8 recorded the first of his currently 27 career regular season hat tricks in an overtime win at Anaheim. #ALLCAPS pic.twitter.com/SWUcSbmdtS — Washington Capitals (@Capitals) January 13, 2021

Овечкин выступает за «Вашингтон» с октября 2005 года. В минувшем сезоне 35-летний форвард провел 76 матчей, в которых набрал 72 (52+20) очка. Всего у него 706 голов в 1152 играх регулярных чемпионатов, он восьмой снайпер в истории НХЛ.