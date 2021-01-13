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«Вашингтон» вспомнил первый хет-трик Овечкина в НХЛ. Это было 15 лет назад

13 января 2021, 16:58
Александр Овечкин. Фото Reuters
Александр Овечкин. Фото Reuters
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«Вашингтон» в Twitter вспомнил первый хет-трик форварда Александра Овечкина за столичный клуб. Его он провел через три месяца после начала дебютного сезона-2005/06.

13 января 2006 года Овечкин оформил хет-трик, забросив третью шайбу в овертайме матча с «Анахаймом». Всего у него с тех пор 27 игр в тремя голами.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с октября 2005 года. В минувшем сезоне 35-летний форвард провел 76 матчей, в которых набрал 72 (52+20) очка. Всего у него 706 голов в 1152 играх регулярных чемпионатов, он восьмой снайпер в истории НХЛ.

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