Соколов — о контракте с «Оттавой»: «С нетерпением жду того, что ждет меня впереди»
20 ноября 2020, 22:41
«Оттава» подписала контракт с нападающим Егором Соколовым. С 20-летним россиянином заключено соглашение новичка на три года.
— Невероятно город, что подписал первый профессиональный контракт, — написал Соколов в Twitter. — Спасибо моей семье, приемной семье, друзьям и тренерам, которые помогли мне достигнуть этой цели. С нетерпением жду того, что ждет меня впереди.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю