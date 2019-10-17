Источник: Гусев начнет встречу с «Рейнджерс» в третьем звене

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев начнет в третьем звене встречу регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает в своем Twitter журналист Аманда Стейн. Вместе с ним сыграют Йеспер Братт и Павел Заха.

Here's your #NJDevils lineup from practice today:



? Neither Greene nor Hischier are on the ice. pic.twitter.com/abvdPQGR1b — Amanda Stein (@amandacstein) October 16, 2019

В текущем сезоне Гусев провел 6 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (2+1) очка.

«Нью-Джерси» занимает последнее место на «Востоке», имея в активе 2 очка.

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