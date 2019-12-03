«Когда твой папа выиграл «Золотой мяч». Очень милое видео с сыном Месси

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года. В Twitter #BallondOr появилось видео реакции сыновей аргентинца. Младший, Матео, не скрывал радости от этого события.

Для 32-летнего аргентинца это рекордный шестой трофей. Ранее он завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году. По этому показателю он вышел на чистое первое место, обогнав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Лионель Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»!