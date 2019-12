«Когда твой папа выиграл «Золотой мяч». Очень милое видео с сыном Месси

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года. В Twitter #BallondOr появилось видео реакции сыновей аргентинца. Младший, Матео, не скрывал радости от этого события.

