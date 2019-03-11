20:42 11 марта | Футбол — Испания

Гари Линекер – о возвращении Зидана: "Блестящий ход. Он делал все правильно в прошлый раз"

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Бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер в своем Твиттере прокомментировал назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера "Реала".

– Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера "Реала". Блестящий ход и приятно видеть его снова в этом клубе. Он делал все правильно в прошлый раз, – написал Линекер.

31 мая прошлого года Зидан объявил об уходе из "Реала", его сменил Хулен Лопетеги, который был уволен в октябре 2018-го.

"Реал" объявил о возвращении Зидана

 

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