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Игуаин после игры с «Лечче» доставлен в больницу

18:52
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Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Лечче»? (1:1) получил сильный удар в голову во время столкновения с вратарем соперника Габриэлом.

Инцидент произошел в конце игры. 31-летний аргентинец получил медицинскую помощь и смог доиграть встречу.

Как сообщает Bleacher Report, после игры Игуаина доставили в больницу для прохождения медицинского обследования.

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