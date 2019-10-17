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Экс-футболист «Интера» баллотируется в депутаты

17 октября 2019, 13:38
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Экс-полузащитник «Интера» Макдональд Марига баллотируется в депутаты кенийского парламента, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Кандидатуру 32-летнего бывшего футболиста поддержал действующий президент Кении Ухуру Кениатта и его заместитель Вильям Руто. Если Марига пройдет в парламент, он станет четвертым футболистом в стране, ставшим впоследствии чиновником.

Марига выступал за «Интер» с 2010 по 2014 годы. Завершил карьеру в 2018 году в «Овьедо».

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