Экс-футболист «Интера» баллотируется в депутаты

Экс-полузащитник «Интера» Макдональд Марига баллотируется в депутаты кенийского парламента, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Кандидатуру 32-летнего бывшего футболиста поддержал действующий президент Кении Ухуру Кениатта и его заместитель Вильям Руто. Если Марига пройдет в парламент, он станет четвертым футболистом в стране, ставшим впоследствии чиновником.

Марига выступал за «Интер» с 2010 по 2014 годы. Завершил карьеру в 2018 году в «Овьедо».