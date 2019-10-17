Экс-футболист «Интера» баллотируется в депутаты
17 октября 2019, 13:38
Экс-полузащитник «Интера» Макдональд Марига баллотируется в депутаты кенийского парламента, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Кандидатуру 32-летнего бывшего футболиста поддержал действующий президент Кении Ухуру Кениатта и его заместитель Вильям Руто. Если Марига пройдет в парламент, он станет четвертым футболистом в стране, ставшим впоследствии чиновником.
Марига выступал за «Интер» с 2010 по 2014 годы. Завершил карьеру в 2018 году в «Овьедо».
President Uhuru Kenyatta and Deputy President @WilliamsRuto today at State House, Nairobi met Jubilee Party candidate for the forthcoming Kibra Constituency by-election Macdonald Mariga https://t.co/sc5GO7qe52 pic.twitter.com/URiYXAsOKE— State House Kenya (@StateHouseKenya) September 18, 2019
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