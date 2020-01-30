Бывший полузащитник «Ромы» Даниеле Де Росси посмотрел матч чемпионата Италии против «Лацио» на трибуне вместе с болельщиками. Для этого 36-летний хавбек старательно загримировался.

Римское дерби завершилось вничью — 1:1.

Де Росси защищал цвета «Ромы» на протяжении почти всей карьеры футболиста — с 2002 по 2019 год. Последние полгода он провел в аргентинском «Бока Хуниорс», а в январе завершил выступления.