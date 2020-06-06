Кюизанс не попал в заявку «Баварии» на матч с «Байером» из-за проблем со здоровьем

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюизанс не сможет выйти на поле в матче 30-го тура бундеслиги против «Байера».

?? @MichaelCUISANCE misses today's game due to stomach flu. He has already travelled back to Munich. #B04FCB — FC Bayern English (@FCBayernEN) June 6, 2020

Как сообщает официальный Twitter клуба, у игрока диагностировали вирусный гастроэнтерит. Указано, что футболист уже отправился обратно в Мюнхен.

20-летний француз в текущем сезоне провел семь матчей за «Баварию».