Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фернандеш признан лучшим игроком ноября в АПЛ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом ноября в чемпионате Англии.
В прошлом месяце 26-летний португалец провел 4 матча в АПЛ, отличившись 4 голами и 1 результативной передачей.
Помимо Фернандеша, на награду претендовали Бен Чилвелл («Челси»), Анджело Огбонна («Вест Хэм»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Джеймс Уорд- Проуз («Саутгемптон») и Джек Грилиш («Астон Вилла»).
Introducing your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November...— Premier League (@premierleague) December 11, 2020
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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