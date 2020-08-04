Центровой Робинсон покинул «Химки»
14:17
«Химки» объявили об уходе из команды центрового Томаса Робинсона.
29-летний американец покинул команду по окончании действия контракта.
В сезоне-2019/20 Робинсон провел за «Химки» 6 матчей, набирая в среднем 5,5 очка и 3,2 подбора за матч.
Ранее игрок уже выступал за подмосковную команду в сезоне-2017/18, после чего провел полтора года в Китае.
? По окончании срока действия контракта наш клуб покидает американский центровой Томас Робинсон / Thomas Robinson leaves Khimki upon expiration of his contract. pic.twitter.com/j5cm9GGoYk— BC Khimki (@Khimkibasket) August 4, 2020
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