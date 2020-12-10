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«Альфа Таури» представила шлем Квята на заключительную гонку сезона

10 декабря 2020, 16:47
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«Альфа Таури» на своей странице в Twitter опубликовала шлем российского пилота на «Гран-при Абу-Даби».

Шлем выполнен в красно-белых цветах с серыми вставками. Не исключено, что эта серия гонок станет последней для 26-летнего россиянина в королевских перегонах. По данным СМИ, место Квята может занять Юки Цунода.

«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 11 по 13 декабря.

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