«Альфа Таури» представила шлем Квята на заключительную гонку сезона
10 декабря 2020, 16:47
«Альфа Таури» на своей странице в Twitter опубликовала шлем российского пилота на «Гран-при Абу-Даби».
Шлем выполнен в красно-белых цветах с серыми вставками. Не исключено, что эта серия гонок станет последней для 26-летнего россиянина в королевских перегонах. По данным СМИ, место Квята может занять Юки Цунода.
«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 11 по 13 декабря.
?Sparkle Sparkle!? @kvyatofficial's new lid is gonna pop on track ?#AlphaTauri #F1 #AbuDhabiGP ?? pic.twitter.com/0IZpkZoN9L— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 10, 2020
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