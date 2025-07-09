Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

9 июля, 15:30

Гендиректор «Мерседеса» разрешил команде переманить Ферстаппена

Камила Абдурахманова
корреспондент

По информации La Gazzetta dello Sport, продолжают появляться слухи о том, что действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен, скорее всего, уйдет из «Ред Булл» в конце сезона, несмотря на действующий контракт до 2028 года.

Ола Каллениус, генеральный директор и председатель совета директоров «Мерседес», дал понять своей команде, что им нужно привлечь Ферстаппена.

Ранее сообщалось, что в контракте Ферстаппена с «Ред Булл» есть пункт о выкупе за 100 миллионов фунтов. Инсайдеры, связанные с менеджментом Ферстаппена, считают эту сумму незначительной и не верят, что она станет препятствием для «Мерседеса».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Читайте также
Украинские СМИ сообщили о росте цен на продукты в стране более чем на 20%
Ближний Восток оказался на распутье после перемирия. Что пишут СМИ
Судьи засчитали победный гол СКА, хотя шайба не попала в створ ворот
Куртуа не поймал крысу, Кабо-Верде с краснодарским игроком сотворила сенсацию. Что происходит в квалификации на ЧМ-2026
ФАС возбудила дело из-за аудиорекламы на рейсе «Победы»
«Я хотел в «Динамо» — и я сюда перешел». Интервью Сергеева — о Карпине, сборной и Европе
Популярное видео
Кузнецов и Разин / скандальный гол СКА / ЦСКА вне зоны плей-офф
Кузнецов и Разин / скандальный гол СКА / ЦСКА вне зоны плей-офф
СКА одержал незаконную победу
СКА одержал незаконную победу
«Чикаго» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Евгений Кузнецов вернулся на лед
Евгений Кузнецов вернулся на лед
Майкл Маклауд вернулся в «Авангард»
Майкл Маклауд вернулся в «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шумаков возвращается, пропустив сезон
Шумаков возвращается, пропустив сезон
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hardcore f1 fan

    Ну если отбросить тот факт как эти джентельмены после абу-даби 2021 в друг друга какахами швырялись и друг другу рот юзали, то вполне себе адекватные парни:face_with_hand_over_mouth: Я не осуждаю переход в Мерс, это логично и на перспективу очень даже мудрое решение. Но нафига Йос плевал в колодец?

    11.07.2025

  • Колобок Колобков

    А что тебя смущает ??? Это два адекватных мужика... Йос знает, что его сын- лучший в ф-1, Тотошка знает, что его будущий пилот - лучший в ф-1... По-моему у них не будет никаких разногласий... Единтсвенное-Сьюзи наверное не даст Тотошке стольбко выпить....Но это- проблемы Вольфа- подкоблучника:blush::blush::blush:

    09.07.2025

  • hardcore f1 fan

    Забавно будет посмотреть на мило друг другу улыбающихся Тотика и Йосика))

    09.07.2025

    • Руководство «Ред Булл» не объяснило Хорнеру причины увольнения

    Ферстаппен поблагодарил уволенного из «Ред Булл» Хорнера за совместные успехи

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости