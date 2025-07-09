Гендиректор «Мерседеса» разрешил команде переманить Ферстаппена

По информации La Gazzetta dello Sport, продолжают появляться слухи о том, что действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен, скорее всего, уйдет из «Ред Булл» в конце сезона, несмотря на действующий контракт до 2028 года.

Ола Каллениус, генеральный директор и председатель совета директоров «Мерседес», дал понять своей команде, что им нужно привлечь Ферстаппена.

Ранее сообщалось, что в контракте Ферстаппена с «Ред Булл» есть пункт о выкупе за 100 миллионов фунтов. Инсайдеры, связанные с менеджментом Ферстаппена, считают эту сумму незначительной и не верят, что она станет препятствием для «Мерседеса».