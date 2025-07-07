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7 июля 2025, 17:50

Леклер о подиуме Хюлькенберга: «Сначала не поверил своим глазам!»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился реакцией на подиум гонщика «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберга. Немец занял третье место на «Гран-при Великобритании».

«Я вначале даже не понял — Габриэл Бортолето это или Нико! У меня была возможность разглядывать телеэкраны в одиночестве на трассе, и когда я увидел зеленый болид... Честно, подумал: «Что за черт там творится?!»

Оказалось, это Нико — и это просто потрясающе! Он выступил феноменально, от всей души поздравляю его», — приводит слова монегаска RaceFans.

Хюлькенберг впервые в карьере оказался на подиуме «Формулы-1». Для него это был 239-й старт в чемпионате. До этого немецкий гонщик провел 238 гонок без призовых мест, установив антирекорд «королевских гонок» по данному показателю.

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Формула-1
Нико Хюлькенберг
Шарль Леклер
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