Врач рассказал о симптомах проблем с позвоночником

Врач назвал признаки больного позвоночника

Остеопат Владимир Животов в интервью «АиФ» рассказал, что признаками позвоночника, нуждающегося в лечении, могут являться не только боли в спине. По словам эксперта, в нашем организме все взаимосвязано, и нарушение в одном органе будет провоцировать проблемы и в других системах. «Холка» на шее и ассимметрия — не просто эстетический дефект, но и сигнал, обратить внимание на здоровье позвоночника и обратиться к специалисту.

Нездоровый позвоночник может заявлять о себе чувством дискомфорта в положении стоя и сидя или при длительной ходьбе. Сколиоз, сутулость и неправильная осанка ухудшают состояние кожи, зрение, интенсивность роста волос, настроение и добавляют головные боли.

Владимир Животов еще призывает обратить внимание на гиперлордоз и выпирающий живот, являющийся признаком смещения внутренних органов. Все это создает напряжение и усиливает нагрузку на поясницу. Множество проблем с позвоночником является, по мнению остеопата, результатом малоподвижного, сидячего образа жизни и неправильной осанки.