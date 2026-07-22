Стилист рассказала, как составить стильный образ для похода в горы

Походная одежда может быть не только удобной и функциональной, но и стильной, если грамотно подойти к составлению образа. Об этом эксклюзивно для «СЭ» рассказала персональный стилист Анна Притчина.

По словам эксперта, советы по созданию эстетичного образа подходят прежде всего для несложных маршрутов и прогулок по размеченным тропам. В случае сложных восхождений на первом месте всегда должны оставаться безопасность и технические характеристики экипировки.

«Туристическая одежда часто выглядит перегруженной из-за большого количества деталей: застежек, ремней, карабинов, люверсов и ярких элементов. Чтобы образ смотрелся гармонично, важно уравновесить такие акценты и не перегружать комплект», — сказала специалист.

Стилист советует использовать два подхода к цветовой гамме. Первый — «растяжка цвета», когда оттенки берутся из одной вещи, например кроссовок, и повторяются в остальных элементах образа. Второй вариант — монохром, при котором одежда, обувь и аксессуары подобраны в одной гамме. Особенно удачно на фоне природы смотрятся серый, оливковый, бежевый и темно-синий оттенки.

Если маршрут не требует специальной защиты, спортивную мембранную куртку можно заменить более лаконичной городской ветровкой без ярких логотипов и лишнего декора. Такая вещь сохранит защиту от ветра и влаги, но будет выглядеть современнее.

Отдельное внимание стилист рекомендует уделить аксессуарам. Вместо узких спортивных очков можно выбрать массивные или ретромодели, а кепку заменить панамой или платком. Обувь также может стать частью стильного образа: современные треккинговые модели, в том числе в минималистичном дизайне, уже давно вписались не только в походный, но и в городской гардероб.

Эксперт подчеркнула, что важную роль играет аккуратность вещей. Даже правильно подобранная куртка или ботинки не будут выглядеть эстетично, если они сильно изношены, испачканы или повреждены.

«Функциональная одежда может выглядеть актуально, если подбирать ее по тем же принципам, что и городской образ: следить за цветовой гармонией, единым стилем, состоянием вещей и деталями. Такой подход позволит комфортно чувствовать себя на маршруте и хорошо выглядеть на фотографиях», — подытожила эксперт.