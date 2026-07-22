Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Суперниндзя
Гибкий ЗОЖ
Уведомления
Главная
Тропс
Экипировка и инвентарь
Новости
Стилист рассказала, как составить стильный образ для похода в горы
Экипировка и инвентарь

22 июля, 18:00

2 мин.

Стилист рассказала, как составить стильный образ для похода в горы

Мария Задорожная
Автор
Анна Притчина
Стилист
Поход в горах
Фото Oleh_Slobodeniuk, iStock

Походная одежда может быть не только удобной и функциональной, но и стильной, если грамотно подойти к составлению образа. Об этом эксклюзивно для «СЭ» рассказала персональный стилист Анна Притчина.

По словам эксперта, советы по созданию эстетичного образа подходят прежде всего для несложных маршрутов и прогулок по размеченным тропам. В случае сложных восхождений на первом месте всегда должны оставаться безопасность и технические характеристики экипировки.

«Туристическая одежда часто выглядит перегруженной из-за большого количества деталей: застежек, ремней, карабинов, люверсов и ярких элементов. Чтобы образ смотрелся гармонично, важно уравновесить такие акценты и не перегружать комплект», — сказала специалист.

Стилист советует использовать два подхода к цветовой гамме. Первый — «растяжка цвета», когда оттенки берутся из одной вещи, например кроссовок, и повторяются в остальных элементах образа. Второй вариант — монохром, при котором одежда, обувь и аксессуары подобраны в одной гамме. Особенно удачно на фоне природы смотрятся серый, оливковый, бежевый и темно-синий оттенки.

Если маршрут не требует специальной защиты, спортивную мембранную куртку можно заменить более лаконичной городской ветровкой без ярких логотипов и лишнего декора. Такая вещь сохранит защиту от ветра и влаги, но будет выглядеть современнее.

Отдельное внимание стилист рекомендует уделить аксессуарам. Вместо узких спортивных очков можно выбрать массивные или ретромодели, а кепку заменить панамой или платком. Обувь также может стать частью стильного образа: современные треккинговые модели, в том числе в минималистичном дизайне, уже давно вписались не только в походный, но и в городской гардероб.

Эксперт подчеркнула, что важную роль играет аккуратность вещей. Даже правильно подобранная куртка или ботинки не будут выглядеть эстетично, если они сильно изношены, испачканы или повреждены.

«Функциональная одежда может выглядеть актуально, если подбирать ее по тем же принципам, что и городской образ: следить за цветовой гармонией, единым стилем, состоянием вещей и деталями. Такой подход позволит комфортно чувствовать себя на маршруте и хорошо выглядеть на фотографиях», — подытожила эксперт.

Маршруты для горного похода.7 лучших маршрутов в России для первого горного похода

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Мода
Советы и рекомендации
Читайте также
Мбаппе за одну фразу возненавидели в Китае и он лишился 25 млн долларов. Что сказал форвард "Реала" и что теперь происходит
Почему Евлоев так проиграл? Просто не хватило таланта или плохой план?
Андреев связал неудачу гимнасток в олимпийском отборе с отказом в визах лидерам сборной
Читайте далее
Эксперт рассказал, как выбрать обувь для трекинга
Следующий материал
Эксперт рассказал, как выбрать обувь для трекинга
Последние новости
26 окт 15:20
Алиса Лобанова предложила создать онлайн-платформу для поставщиков спортивной экипировки
24 окт 19:00
Как выбрать кроссовки для трейла по типу грунта
23 окт 18:30
Тренер назвала главные критерии выбора футболки для падела и тенниса
23 окт 14:00
Бегунам рассказали, как подобрать одежду для осенних тренировок
22 окт 16:30
Тренер рассказала о частых ошибках часов для плавания