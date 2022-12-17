3 вида сыра, которые можно есть на диете

Не все сыры одинаково полезны для фигуры.

Современные исследования считают, что сыр совсем не вреден и можно есть его без угрызений совести. Однако же некоторые из них высококалорийные, с большим содержанием соли.

Разбираемся вместе с нутрициологом Екатериной Таранниковой, какие сыры можно есть, если нужно похудеть.

Польза сыра

Ключ к хорошему здоровью заключается в том, чтобы придерживаться разнообразного рациона питания. Сыр имеет место в привычном меню большинства людей.

По результатам исследования, умеренное употребление сыра позволяет контролировать уровень сахара в крови. Авторы научной работы подтверждают, что в небольших количествах сыр не увеличивает риск развития диабета второго типа.

Метаанализ 15 медицинских исследований показал, что употребление 40 г сыра каждый день может уменьшить риск сердечных заболеваний и инсульта.

В общей сложности в исследовании приняли участие более 200 000 человек. На протяжении 10 лет изучался эффект потребления сыра у испытуемых.

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Сыр как один из видов молочных продуктов считается источником кальция. Макроэлемент играет главную роль в развитии и поддержании здоровья костей и зубов.

При употреблении сыра в процессе пищеварения в кишечнике вырабатываются вещества, которые способствуют снижению риска развития рака толстой кишки, уменьшению воспалительные процессов.

Какие виды сыров подходят для диеты

Нутрициолог Екатерина Таранникова рассказала, какие сыры наиболее полезны при соблюдении диеты, ориентированной на похудение.

Твердые сыры

Твердый сорт сыра представляет собой выдержанный и рассыпчатый продукт, без лишней влаги. У такого сыра желтая твердая корочка и большие сроки хранения. Например, пармезан. Он имеет низкий процент жирности — менее 40%, что отлично подходит для тех, кто хочет снизить вес. Твердые сорта сыра — источник белка, кальция и витаминов.

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Полутвердые сыры

Желающим похудеть также можно использовать в пищу полутвердые сыры. Их жирность составляет 40-45%. Например, чеддер или маасдам.

Мягкие сыры

Хорошим вариантом для тех, кто придерживается диеты, может быть и мягкий сыр. Он хорошо сочетается с овощами, зеленью, фруктами и орехами. Например, моцарелла, фета, брынза. Однако не путайте их с творожными сырами — это не самый полезный вариант для фигуры, так как их жирность выше 60%.