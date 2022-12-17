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Сегодня, 08:00

3 вида сыра, которые можно есть на диете

Екатерина Таранникова
Врач-кардиолог
Светлана Бутова
Фитнес-инструктор
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Фото ru.freepik.com
Не все сыры одинаково полезны для фигуры.

Современные исследования считают, что сыр совсем не вреден и можно есть его без угрызений совести. Однако же некоторые из них высококалорийные, с большим содержанием соли.

Разбираемся вместе с нутрициологом Екатериной Таранниковой, какие сыры можно есть, если нужно похудеть.

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Польза сыра

Ключ к хорошему здоровью заключается в том, чтобы придерживаться разнообразного рациона питания. Сыр имеет место в привычном меню большинства людей.

По результатам исследования, умеренное употребление сыра позволяет контролировать уровень сахара в крови. Авторы научной работы подтверждают, что в небольших количествах сыр не увеличивает риск развития диабета второго типа.

Метаанализ 15 медицинских исследований показал, что употребление 40 г сыра каждый день может уменьшить риск сердечных заболеваний и инсульта.

В общей сложности в исследовании приняли участие более 200 000 человек. На протяжении 10 лет изучался эффект потребления сыра у испытуемых.

Сыр. Фото ru.freepik.com
Фото ru.freepik.com

Сыр как один из видов молочных продуктов считается источником кальция. Макроэлемент играет главную роль в развитии и поддержании здоровья костей и зубов.

При употреблении сыра в процессе пищеварения в кишечнике вырабатываются вещества, которые способствуют снижению риска развития рака толстой кишки, уменьшению воспалительные процессов.

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Какие виды сыров подходят для диеты

Нутрициолог Екатерина Таранникова рассказала, какие сыры наиболее полезны при соблюдении диеты, ориентированной на похудение.

Твердые сыры

Твердый сорт сыра представляет собой выдержанный и рассыпчатый продукт, без лишней влаги. У такого сыра желтая твердая корочка и большие сроки хранения. Например, пармезан. Он имеет низкий процент жирности — менее 40%, что отлично подходит для тех, кто хочет снизить вес. Твердые сорта сыра — источник белка, кальция и витаминов.

Твердые сыры. Фото unsplash.com
Фото unsplash.com

Полутвердые сыры

Желающим похудеть также можно использовать в пищу полутвердые сыры. Их жирность составляет 40-45%. Например, чеддер или маасдам.

Мягкие сыры

Хорошим вариантом для тех, кто придерживается диеты, может быть и мягкий сыр. Он хорошо сочетается с овощами, зеленью, фруктами и орехами. Например, моцарелла, фета, брынза. Однако не путайте их с творожными сырами — это не самый полезный вариант для фигуры, так как их жирность выше 60%.

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