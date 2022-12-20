ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 13:15

Терапевт назвала болезни, при которых поможет цикорий

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Терапевт Виктория Гилетко в интервью изданию «Секрет Фирмы» рассказала, что цикорий не просто может заменить кофе и укрепить организм, но и способен избавить от некоторых болезней.

Его нужно пить при простуде, а также при проблемах с печенью и желчным пузырем. Инулин, которым богат цикорий, также помогает кишечнику, выполняя роль пребиотика. Регулярное его употребление повысит устойчивость к кишечным инфекциям.

Цикорий помогает в профилактике диабета и атеросклероза, нормализуя в крови глюкозу, холестерин, триглицериды и гликированный гемоглобин. Виктория Гилетко советует пить цикорий при сердечно-сосудистых патологиях, нефрологических проблемах и поражениях опорно-двигательного аппарата.Однако специалист подчеркивает, что увлекаться напитком не стоит.

«В высокой концентрации он может замедлить сердечный ритм, вплоть до остановки сердца. Поэтому лучше с ней не перебарщивать и пить напиток с меньшей концентрацией», — заключила врач.

Здоровье
Питание
0
Читайте также
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Newsweek рассказал о развертывании Россией непобедимого оружия
В Москве девятиклассник сломал нос учителю химии из-за замечания
Военкор Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за гибели иностранных наемников
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач назвала сыры, которые не испортят фигуру
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости