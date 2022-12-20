Терапевт назвала болезни, при которых поможет цикорий

Терапевт Виктория Гилетко в интервью изданию «Секрет Фирмы» рассказала, что цикорий не просто может заменить кофе и укрепить организм, но и способен избавить от некоторых болезней.

Его нужно пить при простуде, а также при проблемах с печенью и желчным пузырем. Инулин, которым богат цикорий, также помогает кишечнику, выполняя роль пребиотика. Регулярное его употребление повысит устойчивость к кишечным инфекциям.

Цикорий помогает в профилактике диабета и атеросклероза, нормализуя в крови глюкозу, холестерин, триглицериды и гликированный гемоглобин. Виктория Гилетко советует пить цикорий при сердечно-сосудистых патологиях, нефрологических проблемах и поражениях опорно-двигательного аппарата.Однако специалист подчеркивает, что увлекаться напитком не стоит.

«В высокой концентрации он может замедлить сердечный ритм, вплоть до остановки сердца. Поэтому лучше с ней не перебарщивать и пить напиток с меньшей концентрацией», — заключила врач.