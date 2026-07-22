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Тренер рассказал, чего нельзя делать на стадионе
Тренировки и восстановление

Сегодня, 16:30

1 мин.

Тренер рассказал, чего нельзя делать на стадионе

Мария Задорожная
Автор
Бегуны на стадионе
Фото FG Trade Latin, iStock

Во время тренировок на стадионе важно соблюдать правила безопасности и уважать других спортсменов. Об этом в беседе с «СЭ» рассказал тренер по триатлону Кирилл Голдовский.

По словам специалиста, не стоит выходить на беговые дорожки с ребенком или животным, если невозможно полностью контролировать их передвижение. В противном случае это может быть опасно как для них самих, так и для бегунов, которые тренируются рядом.

Тренер также предупредил, что после интенсивного отрезка нельзя резко останавливаться на дорожке. Лучше продолжить движение по инерции еще 5-15 м, чтобы не помешать спортсмену, бегущему сзади.

Кроме того, после выполнения отрезка не следует возвращаться к старту через рабочие полосы. Безопаснее идти по крайней дорожке, не мешая тем, кто продолжает тренировку.

Еще одна частая ошибка — брать общий инвентарь, например барьеры или конусы, не уточнив, не нужен ли он сейчас другим спортсменам. По словам тренера, именно незнание таких простых правил чаще всего вызывает напряжение между новичками и более опытными посетителями стадиона.

Специалист подчеркнул, что стадион остается комфортным и дружелюбным пространством, если заранее понимать логику его использования. Достаточно один раз разобраться в базовых правилах, чтобы тренировки проходили безопаснее и спокойнее.

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