Тренер рассказал, чего нельзя делать на стадионе

Во время тренировок на стадионе важно соблюдать правила безопасности и уважать других спортсменов. Об этом в беседе с «СЭ» рассказал тренер по триатлону Кирилл Голдовский.

По словам специалиста, не стоит выходить на беговые дорожки с ребенком или животным, если невозможно полностью контролировать их передвижение. В противном случае это может быть опасно как для них самих, так и для бегунов, которые тренируются рядом.

Тренер также предупредил, что после интенсивного отрезка нельзя резко останавливаться на дорожке. Лучше продолжить движение по инерции еще 5-15 м, чтобы не помешать спортсмену, бегущему сзади.

Кроме того, после выполнения отрезка не следует возвращаться к старту через рабочие полосы. Безопаснее идти по крайней дорожке, не мешая тем, кто продолжает тренировку.

Еще одна частая ошибка — брать общий инвентарь, например барьеры или конусы, не уточнив, не нужен ли он сейчас другим спортсменам. По словам тренера, именно незнание таких простых правил чаще всего вызывает напряжение между новичками и более опытными посетителями стадиона.

Специалист подчеркнул, что стадион остается комфортным и дружелюбным пространством, если заранее понимать логику его использования. Достаточно один раз разобраться в базовых правилах, чтобы тренировки проходили безопаснее и спокойнее.