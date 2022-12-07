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Врач дала объяснение, что лучше — ванна или душ?

Ольга Стрельникова
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Фото senivpetro/Freepik

Эндокринолог Зухра Павлова в своем блоге рассказала, что несмотря на различные предпочтения и разовые веления души или тела, ванна более предпочтительна по ряду причин. Врач отметила, что принятие горячей ванны расширяет сосуды, разгоняет кровоток, на 40-50% увеличивая сердцебиение и поступление кислорода, снижает уровень кортизола и улучшает обмен веществ, избавляя от токсинов и шлаков.

Оба способа купания снимают стресс, болевые ощущения, улучшают настроение, но 80% опрошенных специалистом эффективнее считают принятие ванны. «Проведя небольшую аналитику среди друзей и знакомых, делаю вывод, что в России побеждает ванна. Ее любителей гораздо больше. Возможно, из-за климатических условий. Или быстрый темп жизни вызывает желание замедлиться и порелаксировать в теплой ванне. Душ явно проигрывает», — подвела итог Зухра Павлова.

Принимать горячую ванну, по мнению специалиста, можно не более 15 минут при температуре не выше 38°. Это поможет получить максимум пользы, избежать понижения давления и изменения уровня ph кожи и половых органов (женщинам).

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