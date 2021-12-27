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Диетолог рассказала о пользе ананаса во время новогоднего застолья

08:00
Праздничный стол. Фото Global Look Press
Праздничный стол. Фото Global Look Press

Диетолог Елена Соломатина сообщила, что ананас станет полезным дополнением к новогоднему столу. При этом она отметила, что много его употреблять нельзя.

«Ананас содержит большое количество органических кислот, способствующих пищеварению, а также в нем есть клетчатка, которая не дает впитываться излишнему жиру. После мясной закуски ананас особенно будет полезным. Обычно сладкие ягоды и фрукты вызывают процесс брожения в желудке, а ананас, напротив, способствует пищеварению», — приводит слова Соломатиной радио «Говорит Москва».

Также она отметила, что достаточно съесть 200 граммов ананаса.

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Галина Глазко все материалы автора
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